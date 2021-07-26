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ABD'nin Irak'taki askeri misyonu yıl sonuna kadar bitecek

ABD'nin Irak'taki askeri misyonu yıl sonuna kadar bitecek

Joe Biden, ABD'nin Irak'taki askeri misyonunun yıl sonuna kadar sona ereceğini, ayrıca ABD'nin Irak ordusuna terörle mücadele ve eğitim konularında destek vermeye devam edeceğini söyledi.