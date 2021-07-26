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- ABD'nin Irak'taki askeri misyonu yıl sonuna kadar bitecek
ABD'nin Irak'taki askeri misyonu yıl sonuna kadar bitecek
Joe Biden, ABD'nin Irak'taki askeri misyonunun yıl sonuna kadar sona ereceğini, ayrıca ABD'nin Irak ordusuna terörle mücadele ve eğitim konularında destek vermeye devam edeceğini söyledi.
- İHA
- 26.07.2021 - 22:43
- Güncelleme : 26.07.2021 - 23:02
ABD Başkanı Joe Biden, bugün Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yle görüştü.
Görüşme sonrası Biden açıklamalarda bulundu.
''IRAK İLE ORTAKLIĞI GÜÇLENDİRMEYE KARARLIYIZ''
Biden, açıklamasında ABD ordusunun Irak kuvvetlerine eğitim vermeyi ve terörle mücadeleyi sürdüreceğini ifade ederken, Irak'taki savaş misyonunun bu yıl sonuna kadar biteceğini duyurdu.
Biden, "Irak ile ortaklığı güçlendirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.
ABD KORONAVİRÜS AŞISI YARDIMINDA BULUNACAK
Toplantıda ABD tarafı, binlerce koronavirüs vakasının kaydedildiği Irak'a koronavirüs aşısı teslim etme niyetini dile getirdi.
Kazımi, dün ABD'li askerlerin Irak'taki varlığı hakkında açıklamalarda bulunmuş, Irak güvenlik güçleri ve ordusunun, ülkeyi ABD öncülüğündeki koalisyon askerleri olmadan koruyabilecek durumda olduğunu belirtmişti.