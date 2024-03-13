Abdulkadir Uraloğlu: Ankara-Sivas YHT hattımızda 885 bin yolcu taşıdık Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının tamamlanan Sorgun İstasyonu'nun açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, söz konusu hatla yaklaşık 1,4 milyon kişinin, doğrudan hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuştuğunu söyledi.

DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas arasında hizmet veren yüksek hızlı trenle Yozgat'a gelerek yapımı tamamlanan Sorgun İstasyonu'nun açılışına katıldı.

Bakan Uraloğlu, burada düzenlenen törende katılımcılara hitap etti.

Uraloğlu, Türkiye'yi yarım asırlık hayal olan yüksek hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdıklarını belirterek, "Avrupa'da 6'ncı, dünyada 8'inci hızlı tren işletmecisi yaptık. Uzun yıllar vatandaşlarımızın tercih etmediği demir yolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresine dönüştürdük. Şu anda hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise bölgesel ve otobüs bağlantılarıyla dolaylı hizmet vererek ülkemiz nüfusunun yüzde 50'sine ulaşıyor." diye konuştu.

"885 bin yolcu taşıdık"

Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT hattının hizmete girmesi ile kara yoluyla ortalama 5,5 saat, tren yoluyla 12 saat süren Sivas-Ankara arasının 2,5 saate, Ankara-Yozgat arasının da 1,5 saate indirildiğini aktardı.

Sorgun ile Ankara arasının 1 saat 40 dakikaya indiğini belirten Uraloğlu, proje ile Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ın, Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlandığını vurgulayarak, "Yaklaşık 1,4 milyon kişi, doğrudan hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuştu. Ankara-Sivas YHT hattımızda açıldığı günden bu yana 885 bin yolcu taşıdık." dedi.

"Hızlı tren hattına yakışacak şekilde inşa ettik"

Sorgun İstasyonu'nun 12 bin metrekare alan üzerine 240 bin yolcu kapasiteli olarak inşa edildiğini söyleyen Uraloğlu, "980 metrekare kapalı bina alanı ile istasyonun içerisinde 100 araç kapasiteli otopark başta olmak üzere birçok sosyal donatısıyla hizmet verecek. İstasyon binamızı, modern ve estetik tasarımlarıyla Ankara-Sivas hızlı tren hattına yakışacak şekilde inşa ettik. Hayırlı, uğurlu olsun. 405 kilometrelik hattın içinde 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel ve 27,2 kilometre uzunluğunda 49 viyadük inşa ettik.

Köprüler ve tüneller işin zorluğunu gösterir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetlerinde zorluk yoktur. Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon var. Şimdi bu eşsiz hattımıza yakışan diğer Sorgun İstasyonu'nu hizmete alacağız." diye konuştu.

Demir yollarında hedef 270 milyon

Uraloğlu, 2053 yılı ulaştırma hedefleri doğrultusunda, kara yollarındaki yüzde 72'lik yük taşımacılığı payını yüzde 57'ye düşürmeyi, demir yollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını ise yüzde 22'ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Yolcu hedeflerine de değinen Uraloğlu, şöyle konuştu:

Demir yollarının yolcu taşımacılığında da yıllık ortalama 19,5 milyon olan yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı planlıyoruz. Bu hedefleri yakalamak için de demir yolu ağımızın gelişmesi amacıyla; Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule, Mersin-Gaziantep, Karaman-Ulukışla-Mersin ve Yerköy-Kayseri hatlarında olmak üzere toplam 3 bin 600 km. hızlı tren hattında yapım çalışmalarımız devam ediyor.



2053 Yılı Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'mıza göre de demir yolu hat uzunluğumuzu 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Ankara'dan Kapıkule'ye kadar planlanan hızlı tren hatlarıyla Orta Koridor'u önemli şekilde destekleyici bir ulaşım ağını tamamlayacağız.



Bu düşüncelerle Sorgun ve Akdağmadeni hızlı tren istasyonlarının yapımında emeği geçen en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firma ve bakanlığımız çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)