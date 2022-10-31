Abdullah Gül'ün Kılıçdaroğlu'nu adaylıktan vazgeçirme planı

İyi Partili vekillerle görüşen Abdullah Gül, adaylıkta kararlı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun vazgeçirilmesi için sağ partilerden bir aday çıkarılması gerektiğini söyledi.

2023 seçimlerine odaklanan Türkiye'de muhalefetin adayı tam bir bilinmez...

Seçime yaklaşık 7 ay kala 6'lı masada adaylık krizi devam ediyor.

Bir yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusundaki ısrarı diğer yanda ise onu istemeyen ittifak üyeleri...

Abdullah Gül yeniden sahnede

Tüm bu karmaşanın arasında adı sık sık gündeme gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uzun bir aradan sonra yine sahnede.

Aydınlık'ın haberine göre Gül, İyi Partili bir vekille uzun süredir görüşmeler gerçekleştiriyor.

Görüşme notları Akşener'e iletiliyor

Habere göre görüşmeler, sadece Gül'ün çalışma ofisinde yapılmıyor. Akşamları ev ziyaretleri, yemekli sohbetler yapılıyor.

Görüşmelerde 'görevler' belirleniyor. Bu buluşmalarda alınan kararlar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e iletiliyor.

"Kılıçdaroğlu kararlı görünüyor, vazgeçirmek gerekiyor"

Son görüşmede ise ikili arasında adaylık konusu görüşüldü.

Gül'e yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Gül, son buluşmada, “Kılıçdaroğlu çok kararlı görünüyor. Vazgeçirmenin tek yolu sağ partilerin aday çıkarması. Ben Ali Babacan'ı ikna ederim. Temel Bey'le de görüşürüm. Siz de Ahmet Bey'i ikna edin.” önerisinde bulundu.

"Aday olmasam da olur ama siz yine de bir görüşün"

Görüşmelerde Gül'ün adaylığı da gündeme geldi. Gül, aday olmak gibi bir ısrarı olmadığını söylese de “Ama siz yine de aranızda bir görüşün.” diyerek isminin gündeme gelmesini istedi.

DEVA Partisi ile haber yolluyor

Ayrıca habere göre Gül. sadece İyi Partili vekille değil diğer partilerle de temasta.

Gül, DEVA Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi Candan Karlıtekin aracılığıyla öneri ve görüşlerini 6'lı masadaki liderlere ulaştırıyor.