Abdüllatif Şener, 14 Mayıs sonrasında CHP'den istifa ettiğini açıkladı "CHP'den istifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Ben zaten istifa ettim" şeklinde yanıt veren Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini ifade etti.

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Son zamanlarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini sert şekilde eleştiren eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, Halk TV canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Abdüllatif Şener, "CHP'den istifa etmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna, "Ben zaten istifa ettim" diye cevap verdi.

"Eleştirilerimin bir partiden ya da adaydan olmakla ilgisi yoktu" ifadesini kullanan ve CHP'nin ikinci turda kazanacağına dair umudunun olmadığını belirten Şener, "Fark açılmasın diye mücadele ettiler. Ben seçimin bittiği bir safhada konuştum. İkinci tur hiçbir şeyi kapatamamış. Farkında kapanmayacağını herkes biliyordu" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'na oy vermemiş

"Seçimlerin ikinci turundan kime oy verdiniz?" sorusuna ise Şener, şöyle yanıt verdi:

Birinci turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim.

Aday gösterilmemişti

2018 yılından itibaren CHP Konya milletvekili olarak görevde bulunan Abdüllatif Şener, 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesinde CHP listelerinde yer bulamamıştı.