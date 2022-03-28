Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Adana'daki esnaf ziyaretinde gergin anlar yaşandı.

Bir dizi programa katılmak üzere Adana'ya gelen Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, ilk olarak partisinin Adana İl Başkanlığınca merkez Çukurova İlçesi Tellidere Mahallesi'nde düzenlenen açık hava mitingine katıldı.

Burada partililere ve vatandaşlara seslenen Davutoğlu, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnaf ziyareti sırasında bazı vatandaşlar, Davutoğlu'na tepki gösterdi.

"DAVANIZI SATMAYACAKSINIZ"

Bir vatandaş Davutoğlu'na "Davanızı satmayacaksınız!" diye bağırırken, diğer vatandaş ise "Sen devlet hainisin" diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan gergin anlar üzerine Davutoğlu, korumaları eşliğinde programına kaldığı yerden devam etti.

Adana'da Davutoğlu'na esnaftan tepki: Davanızı satmayacaksınız VİDEO