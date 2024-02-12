Adaylardan rahatsız olan CHP'lilerden İstanbul il binası önünde protesto CHP'nin İstanbul'da çıkarmayı planladığı adaylardan rahatsız olan CHP’liler, partinin Seyrantepe'deki binası önünde toplanarak sloganlar attı.

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ensonhaber.com

Kılıçdaroğlu liderliğinde 13. seçim yenilgisini alan CHP, 6'lı masanın da dağılması sonrası "değişim rüzgarları" esti, parti kurultayında genel başkan değişikliğine gitti.

Kılıçdaroğlu'nun "sağ kolu" Özgür Özel'in genel başkan olmasına rağmen, partide görevli kişilerin değişmesinden başka pek bir değişiklik olmadı.

CHP seçmenin beklediği zihniyet değişimi olmadığı gibi, seçmenin gönlünde yer etmiş isimlerin belediyelerde adaylıkları reddedildi, seçmenin yeni dönemde istemediği başkanlar ve tanımadığı, adını bile bilmediği kişiler, parti yönetimi tarafından aday gösterildi.

Cezaevindeki Selahattin Demirtaş'a ve Osman Kavala'ya selam gönderen, terör örgütünü övüp Türk askerine katil diyen sözde sanatçının elini öpen, kendi partisi için ön seçim, daha demokratik sistem vaatlerinin de hiçbirini gerçekleştirmeyen, partideki Alevileri geri plana atan Özgür Özel, kendi partilileri ve seçmeni tarafından daha çok eleştirilir oldu.

CHP'li seçmenler, Turan Hançerli için il binası önünde protesto düzenledi

İstanbul'da kendisine yakın kim varsa aday gösteren, Kılıçdaroğlu'na yakın, kendisine muhalif gördüğü kim varsa eleyen Özgür Özel'in, Avcılar'da mevcut belediye başkanı Turan Hançerli'nin yerine Utku Caner Çaykara'nın aday gösterildiği söylentileri sonrası gerginlik daha da arttı.

CHP'nin Seyrantepe'deki il binası önünde toplanan bir grup CHP'li, Avcılar'da Turan Hançerli'nin yeniden aday olmasını isteyerek sloganlar attı.

Battal İlgezdi, "Aleviler tasfiye ediliyor" demişti

Ataşehir'de yeniden aday gösterilmeyen Battal İlgezdi, 'Aleviler tasfiye ediliyor' diyerek partisinden istifa etmişti. İlgezdi'nin sözleri sonrası konuşan Özgür Özel ise çok sayıda Alevi aday gösterdiklerini belirterek böyle bir durum olmadığını söylemişti.