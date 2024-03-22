Adaylıktan çekilen İyi Partili: CHP adayına asla oy vermem 2019'da Denizli'nin Çal ilçesinde Millet İttifakı'nın Çal Belediye Başkanı seçilen Mehmet Öztürk, sosyal medyada CHP üyelerini etiketleyerek, "Geçen seçim Millet İttifakı'nı desteklemeyen CHP adayına asla oy vermem" şeklinde bir mesaj paylaştı.

DHA

2019'da Millet İttifakı'nın Çal adayı olarak yarışan ve seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Fethi Akcan'a karşı kaybeden Mehmet Öztürk, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde İyi Parti'nin Çal adayı olarak açıklandı.

Ancak, sağlık sorunları yaşaması nedeniyle geçen ay adaylıktan çekildi.

Çal'da devam eden seçim kampanyası sırasında, bir CHP'li sosyal medya hesabı, CHP Çal Belediye Başkan adayıyla ilgili bir paylaşım yaparak İyi Partili Mehmet Öztürk'ü de etiketledi.

"CHP Adayı, 2019'da Millet İttifakı'nı desteklemedi"

Sanki CHP’nin adayına destek veriyormuş gibi algılanan paylaşıma tepki gösteren İyi Partili Öztürk, yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

Beni etiketlemişsiniz güzel. Her şeyden önce ben İyi Partiliyim. CHP Adayı, 2019 Yerel Seçimlerinde Millet İttifakı'nı mı destekledi yoksa şu an rakibi olan Fethi Akcan’ı mı desteklemiş önce bunu sorgulayın. CHP Adayı, 2019’da Millet İttifakı’nı desteklemiş olsaydı; ben de şu anda kayıtsız şartsız CHP’yi ve kendisini desteklerdim. Bana oy veren CHP’lilerin hatırına ben de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verdim.

CHP'lilerden "bizi yarı yolda bırakmayın" mesajı

Paylaşımı yapan CHP’li Himmet Yıldız, İyi Partili Öztürk’ün yorumunun altında cevap olarak, “Biz CHP olarak seni destekledik, senin de CHP Adayı için değil, bizim için yanımızda durman gerekiyor. Bizi yarı yolda bırakmayın.” ifadelerini yazdı.

"Millet İttifakını desteklemeyen CHP adayına asla oy vermem"

Mehmet Öztürk ise bunun üzerine şu cevabı verdi:

Ben, sizlere ve CHP’ye borcumu 14 ve 28 Mayıs’ta ödedim. 31 Mart’ta büyükşehir seçimlerinde CHP’ye oy vereceğimi belirtti. Ameliyat oldum, Ahmet Hakan geçmiş olsun bile demedi. Millet İttifakını geçen seçim desteklemeyen CHP adayına asla oy vermem.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)