Adem Metan sordu, Zeynep Yıldız cevapladı: Genç vekiller ne yaparlar

AK Parti'nin en genç milletvekillerinden biri olan AK Partili Zeynep Yıldız, Adem Metan'ın sorularına oldukça samimi cevaplar veriyor.

Son dönemde YouTube için hazırladığı içeriklerle dikkatleri üzerine çeken Adem Metan, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile konuştu.

GENÇLERE EN ÇOK YER VEREN PARTİ, AK PARTİ

"Genç vekiller ne yaparlar?" başlıklı videoda; Adem Metan'ın sorularını yanıtlayan AK Partili Yıldız, "Gençlere en fazla yer veren parti, şu an AK Parti" dedi.

AK PARTİ Z KUŞAĞINA ULAŞAMIYOR MU

AK Parti'de milletvekili seçilen 30 yaş altı 5 milletvekilinin olduğuna dikkat çeken Zeynep Yıldız, AK Parti'nin Z kuşağına ulaşamadığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi.

Yıldız, "Böyle bir gerçeklik görmüyorum sahada. Herkes birey.. Bu kuşağa dair fikir yürüteceksek.. O insanların şu partiye daha yakın bu partiye daha uzak gibi kategorizasyonlara hiç gelmeyecek insanlar olduklarını gözlemliyorum." dedi.