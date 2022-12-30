Petrol
83.12
-0.41%
Euro
20.0015
0.07%
Dolar
18.7161
0.06%
Altın
1.095
0.40%
Borsa
5556
0.00%
Bitcoin
312.820
-0.71%
BTXN Coin
5.67
-5.50%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C
    Adem Metan'dan Seçim 2023 belgeseli

    Adem Metan'dan Seçim 2023 belgeseli

    Dijital yayıncı Adem Metan, 2023 seçimlerine kısa bir süre kala konuk ettiği 6 anketçiyle yaptığı söyleşilerden hazırladığı Seçim 2023 belgeselini yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 14:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Dijital yayıncı Adem Metan YouTube kanalında dikkat çeken içerikler üretmeye devam ediyor.

    Metan, siyaset gündemine ilişkin farklı görüşten konukları ile yaptığı sohbetlerin yanında yaklaşan seçimler için yeni bir belgesel hazıladı.

    6 anketçi ile 2023 senaryoları

    Metan, yeni yıla girerken yayınladığı bu belgeselde sadece yaklaşan seçimler için anketçileri konuk etti.

    Belgeselde kamuoyunun yakından takip ettiği, ölçümleri ile hem partilere hem de seçmene yol gösteren anket şirketi yöneticileri, 2023 seçimleri için farklı senaryoları değerlendirdi.

    Adem Metan'dan Seçim 2023 belgeseli VİDEO

    2023 seçimlerinde ülkemizi neler bekliyor?

    Metan söz konusu belgeselde konuklarına 2023 seçimlerinde ülkemizi neler bekliyor? Hangi ihtimallerin gerçekleşme olasılığı daha yüksek? Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı seçim öncesi daha önde gidiyor? gibi sorular yöneltiyor.

    Adem Metan'ın Seçim 2023 belgeselinin tamamı için tıklayınız

    Adem Metan dan Seçim 2023 belgeseli #1

    Adem Metan dan Seçim 2023 belgeseli #2


    Cesur elbisesiyle verdiği pozlar beğeni topladı
    Medya

    Cesur elbisesiyle verdiği pozlar beğeni topladı

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!

    İzmir'de çatıdan düşen esnaf kameralara yansıdı
    3. Sayfa

    İzmir'de çatıdan düşen esnaf kameralara yansıdı

    Görüş Bildir