Dijital yayıncı Adem Metan, 2023 seçimlerine kısa bir süre kala konuk ettiği 6 anketçiyle yaptığı söyleşilerden hazırladığı Seçim 2023 belgeselini yayınladı.

Dijital yayıncı Adem Metan YouTube kanalında dikkat çeken içerikler üretmeye devam ediyor.

Metan, siyaset gündemine ilişkin farklı görüşten konukları ile yaptığı sohbetlerin yanında yaklaşan seçimler için yeni bir belgesel hazıladı.

6 anketçi ile 2023 senaryoları

Metan, yeni yıla girerken yayınladığı bu belgeselde sadece yaklaşan seçimler için anketçileri konuk etti.

Belgeselde kamuoyunun yakından takip ettiği, ölçümleri ile hem partilere hem de seçmene yol gösteren anket şirketi yöneticileri, 2023 seçimleri için farklı senaryoları değerlendirdi.

Adem Metan'dan Seçim 2023 belgeseli VİDEO

2023 seçimlerinde ülkemizi neler bekliyor?

Metan söz konusu belgeselde konuklarına 2023 seçimlerinde ülkemizi neler bekliyor? Hangi ihtimallerin gerçekleşme olasılığı daha yüksek? Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı seçim öncesi daha önde gidiyor? gibi sorular yöneltiyor.