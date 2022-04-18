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    Adil Karaismailoğlu: Demir yolu ağımızı 28 bin 590 kilometreye çıkaracağız

    Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin demir yolu ağını 2053'e kadar 28 bin 590 kilometreye çıkaracaklarını söyledi.
    • DHA
    • 18.04.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 12:22
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    Adil Karaismailoğlu: Demir yolu ağımızı 28 bin 590 kilometreye çıkaracağız

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 72. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı'na katıldı.

    Karaismailoğlu, burada Türkiye'nin ulaşım projelerinde ne noktada olduğunu ve gelecek hedeflerini anlattı.

    2053 hedefi 28 bin 590 kilometre

    Bakan Karaismailoğlu, demir yollarında 2053 hedeflerini hatırlattı.

    Karaismailoğlu, "2053 yılına kadar; demir yolu ağımızı, 13 bin 22 kilometreden, 28 bin 590 kilometreye çıkaracağız. Demir yolunun taşımacılıktaki oranının 2029 yılında yüzde 11’in üzerine yükselmesini, 2053’te ise yaklaşık yüzde 22 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Böylece demir yolunun yük taşımacılığındaki payı 2019’dan 2053’e kadar 7 kat artacak." diye konuştu.

    Adil Karaismailoğlu: Demir yolu ağımızı 28 bin 590 kilometreye çıkaracağız ViDEO

    Adil Karaismailoğlu: Demir yolu ağımızı 28 bin 590 kilometreye çıkaracağız #1


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