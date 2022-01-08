Habertürk canlı yayınına katılan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu telefonla bağlanarak yanıt verdi.

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek'e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuk oldu.

Programda bağlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi:

"OTURDUĞUNUZ YERDEN İFTİRA ETMEK ÇOK AYIP"

"Bir muhalefet lideri sayın Kılıçdaroğlu, kötü siyasete bizleri alet etmek istiyorlar. Kendi söyledikleriyle çelişiyor. Genel Sekreter Yardımcısı tutanak tutmaz zaten. Bütün İstanbul beni tanıyor. Oturduğunuz yerden iftira atmak çok ayıp. Sizin temsil ettiğiniz kitle var."

Adil Karaismailoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında tartıştı - VİDEO



"BELEDİYE ÇALIŞANLARINA NAMUS SÖZÜ VERMİŞTİNİZ"

"Siz belediye çalışanları için namus sözü vermiştiniz, onu hatırlatmak lazım. Yazıktır, kul hakkı vardır. Biz Anadolu çocuklarıyız, üzülüyorum. Milyonların önünde bu iftirayı atamazsınız. Bu iftiralar sayesinde hiçbir yere gelemezsiniz. Lütfen kendinize gelen."

"İSTANBUL HAVALİMANI İÇİN DEVLETİN KASASINDAN KURUŞ ÇIKMADI"

"İstanbul Havalimanı 10 milyar Euro'ya yapılmıştır, devletin kasasından kuruş çıkmamıştır. 25 yıl devlete 22 milyon Euro kira verilecektir. Bunların hepsi açıktır. Bu işi yapabilecek olan firmaların müracaat edip, yarışma sonucu alınmıştır. İşletmeci teklifini verir. Finans maliyetini hesaplayarak teklif verir. Kamu menfaati açısından en iyi teklif kim verirse kabul edilir."

"GENEL BAŞKAN HESABINI VERECEK"

"Genel başkan benim büyüğümdür. Aslı astarı olmayan, belgesi olmayan bir şeyi söylemesi bizi üzmüştür. Dava edilmiştir geçtiğimiz cuma günü. Hesabını verecektir."

"GENEL BAŞKAN MADEM HASSAS, BELEDİYEDEN HESAP SORSUN"

Bakan Karaismailoğlu'nun sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Önümde bir yazı var. Uydurma muydurma bilmem." dedi.

Karaismailoğlu ise şunları söyledi:

"Genel Sekreter Yardımcısı tutanak mı tutar? Lütfen beni kötü siyasetinize alet etmeyin. Biz SSK yönetmedik. 25 yıldır İBB'nin nereden geldiği ortada. Böyle bir şey olabilir mi? Genel Başkan o kadar hassas ise mevcut belediyeden hesap sorsun."

"BİR GENEL BAŞKANA YAKIŞIYOR MU?"

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "İçişleri Bakanlığı müfettişleri gelse savcıdan bu belgeyi alsa." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Bakan'ın yanıtı şöyle oldu:

"Bu bir iddiadır. Kendisi de söylüyor. Yolsuzluk yaptı diyor, yakışıyor mu bir genel başkana. Bu zaten iddia zaten."

KILIÇDAROĞLU: "BEN BELGESİZ KONUŞMAM"

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ise şöyle: "Şimdi Saray da bizi dinliyor. Onun da bağlanmasını istiyorum. Ben belgesiz konuşmam. Elimde belge var. Bu belge uydurma, yanlıştır diyebilirler. Devletin bütün elemanlarını devreye koysunlar."

KARAİSMAİLOĞLU: "YOLDA KALAN OTOBÜSLERİN HESABINI SORUN"

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Bakan Karaismailoğlu şu ifadelerle karşılık verdi:

"Siz gidin belediye otobüsleri neden yolda kalıyor, hastane yolunu niye yapmadın diye belediye başkanından hesap sorun. Levazım Tüneli niye duruyor diye hesap sorun. Şu anda Dolmabahçe Tüneli'nden 60 bin araç geçiyor. Bu tünel yapılınca o kadar araç geçecek."

Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi: "Bu bir belgedir, iddia değildir. Tarih ve numara da vereyim. Sayın Bakan ona da baksın."