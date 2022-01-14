Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Siyaset Özel programında AK Parti'nin 2023 seçimlerinde barajı geçemeyebileceğini iddia etti.

Gelecek partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Haber Global kanalında Siyaset Özel programının konuğu oldu.

Zaman zaman AK Parti'yi eleştirip, ittifak konularına değinen Ahmet Davutoğlu, DSP ile ANAP'ın baraj altı kaldığı seçimleri örnek göstererek şunları söyledi:

"AK PARTİ BARAJI GEÇEMEYEBİLİR" İMASI

Parlamenter sisteme geçildiği taktirde AK Parti'nin barajı geçemeyeceğini ima eden Ahmet Davutoğlu, "Seçimlerden önce ANAP ve DSP'yi anketlerde %20 civarında gösteriyordular. DSP %2'yi bulamadı. Bugün Parlamenter sisteme geçseler, dediğiniz seçim olsa AK Parti'nin oyları barajı geçer mi, MHP'nin oylarının zaten nerelerde kalacağı belli olmaz." diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu: AK Parti'nin 2023'te barajı geçebileceğinden şüpheliyim - Video

"İKTİDAR PARTİSİNİN KAZANMA ŞANSI YOK"

2023 seçimlerinde AK Parti'nin kaybedeceğini söyleyen Ahmet Davutoğlu, "İster Cumhurbaşkanlığı sistemi uygulansın, isterse de Parlamenter sistem uygulansın, hiçbir şartda Türkiye'yi bu ekonomik yıkıma getirmiş iktidar partisinin kazanma şansı yok. Biz yeni bir Türkiye inşa edeceğiz." dedi.

"VAR OLAN İTTİFAKLARIN İÇERİSİNDE YER ALMAYACAĞIZ"

Herhangi bir ittifakın içerisinde bulunmayacaklarını söyleyen Ahmet Davutoğlu, "Şöyle bir soru soruluyor bize, 'Var olan ittifakların içerisinde yer alacakmısınız?' bende diyorum ki var olan ittifakların yapısı değişecek. Ve biz herhangi bir ittifaka eklemlenen bir parti olmayacağız. Bu yapısal değişim esnasında kurucu partilerden biri olacağız." dedi.