Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal ile görüştü

AK Parti'den ayrılarak parti kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na yönelik açıklamalarıyla tartışılan Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Gelecek Partisi'ni ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde bir paylaşımda bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ittifak ortaklarını kızdırmıştı.

Paylaşımında "Türk milletinin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var” diyerek sıraladığı maddeler arasında "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak” ifadelerini kullanan Uysal, AK Parti'den ayrılarak parti kuran isimleri hedef almıştı.

Gültekin Uysal, açıklamalarının ardından muhalefet partileri liderleriyle görüştü.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile görüşen Uysal, bugün de İyi Parti lideri Meral Akşener ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

Görüşmelerde, gündem ve 6'lı ittifak değerlendirildi.

Ahmet Davutoğlu'nun da yüzü asıktı

Uysal'ın DEVA Partisi'ne yaptığı ziyaretinde Ali Babacan'ın suratının asık olması dikkat çekerken, aynı durum bugün Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmede yaşandı.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nu ziyaret eden Uysal, yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından genel merkezden ayrıldı.

İki liderin çekildiği fotoğrafta Ahmet Davutoğlu'nun yüzünün asık olması dikkatlerden kaçmadı.