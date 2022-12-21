Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal'a ziyaret etti

6'lı masa toplantıları öncesinde ev sahibi liderler gündem belirleme amacı ile diğer liderleri tek tek ziyaret ediyor.

Bu kapsamda gelecek toplantıya ev sahipliği yapacak olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altılı masa toplantısı öncesi Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a ziyarette bulundu.

Yarın Ali Babacan ile görüşecek

AA'nın haberine göre Davutoğlu, Celal Bayar Köşkü'ndeki görüşmenin ardından gazetecilerin ziyaretin gündemine ilişkin sorusuna, "Liderlerle geçen hafta bir tur görüşme yapmıştık; sayın Kılıçdaroğlu, sayın Karamollaoğlu, sayın Akşener'le. Ama sayın İmamoğlu ile ilgili hüküm sonrasında sayın Uysal ve sayın Babacan ile görüşmemizi ertelemiştik. Bugün sayın Gültekin Uysal ile görüşme gerçekleştirdik. Yarın da sayın Babacan ile görüşeceğiz inşallah." yanıtını verdi.