Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapatılması çağrısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ahmet Davutoğlu, HDP'nin kapatılması halinde oy verenlerin de cezalandırılacağını söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ağırladı.

Ahmet Davutoğlu, görüşmenin ardından Karamollaoğlu'yla ortak basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu'na, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapatılmasına yönelik çağrıları soruldu.

"PARTİ KAPATILMASI, OY VERENLERİ DE CEZALANDIRIR"

Demokrasilerde parti kapatma yöntemini doğru bulmadığını belirten açıklamalarda bulunan Davutoğlu, HDP'nin kapatılma çağrısıyla ilgili, "Demokrasilerde parti kapatma bir yöntem olarak benimsendiğinde sadece o partiyi yönetenler değil, o partiye oy verenler de cezalandırılmış olurlar.

Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanı da başta olmak üzere parti kapatmanın tümüyle ortadan kaldırılması için çalışma yapan bir anlayış hakimdi.

Biz siyasi partilerle mücadeleyi siyasi alanda yaparız, terör örgütleriyle mücadeleyi de güvenlik alanında yaparız, her birinin de hakkını veririz.

Türkiye’de belli kesimlerde, belli bölgelerde vatandaşlarımızın şu veya bu yönde kullanılan oylarının yok sayılması üzerinden ve parti kapatma yöntemleriyle bir mesafe alınamayacağını aksine geniş kitlelerin terör örgütlerinin propagandalarına açık hale getirilmiş oldukları da geçmiş tecrübelerden bilinir." dedi.

Ahmet Davutoğlu: HDP'nin kapatılması, oy verenleri de cezalandırır VİDEO

