Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

DAVUTOĞLU'NU CHP GENEL MERKEZİ'NDE AĞIRLADI

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'nde ağırladı.

GÖRÜŞME SONRASI ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Döviz kurlarındaki hareketliliği değerlendiren İki lider, görüşme sonrası ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

"KARŞI KARŞIYA KALDIĞIMIZ TABLO, TAMAMEN İKTİDARIN YANLIŞ POLİTİKASINDAN KAYNAKLIDIR"

Konuşmasında "Bugün karşı karşıya kaldığımız tablo, tamamen iktidarın yanlış politikasından kaynaklıdır. İktidara buradan sesleniyorum, artık bu yanlış yolda devam etmeyin, ülkeye de halkımıza zarar veriyorsunuz." diyen Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"ARTIK BU YANLIŞ YOLDA DEVAM ETMEYİN"

"Krizin gerçek mahiyetini anlayamadılar. Yaşadıklarımız herhangi bir ekonomik kriz olarak yansıtılamaz. Herkes dışarıdan bir saldırıdan bahsediyor. Bu tablo, iktidarın yanlış politikaların ürünüdür. Dışarıdan müdahale olsaydı, Erdoğan bilir, 1 Mart tezkeresi reddedildiğini ülkede kriz beklentisi oluştu ama dolar 1.62 çıktı geri döndü.

Hükümete 6 maddelik bir çağrıda bulunmak istiyorum. Artık bu yanlış yolda devam etmeyin:

1. Türk lirasının değeri onurumuzdur. Bugün yaşanan gelişmelerle elinde fırsatçı şekilde dolar biriktiren bir kitle ile Türk lirasını cebinde taşıyan milyonlar arasında geniş bir uçurum vardır.

2.Bir tarafta dolarla yaşayanlar, bir yandan da Türk lirası ile yaşayanlar arasında gelir adeletsizliği var. Dolar karşısında her gün Türk lirasının değerini düşüreceksiniz sonrada dış mihraklara kafa tutuyoruz diye bunlar yaşanıyor diyeceksiniz.

3. Bütçe artık geçerliliğini yitirmiştir. Türkiye ödemeler düzeni sarmalına giriyor. 12 bin dolara alışmış orta sınıfın erimesinin risklerini herkesin görmesi lazım. Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum: Bu hataları hamasetle örtme çabanız size de ülkeye de en büyük cezayı verecektir. Başta TÜİK ve Merkez Bankası olmak üzere büyük bir çözülme yaşanıyor. Kurumsal bir yenilenmeye büyük bir ihtiyaç var"

KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİR KİŞİNİN İRADESİNE TESLİM EDİLEBİLİR Mİ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti, bir kişinin iradesine teslim edilebilir mi? Türkiye Cumhuriyeti, onların kurduğu dernekler daha değerli. Böyle bir devlet yönetimi Metehan'dan bu yana hiç olmamıştır. Yazık değil mi?!

"BÖYLE BİR DEVLET YÖNETİMİNİ HİÇ GÖRMEDİM"

Merkez Bankası'nı bu duruma nasıl getirdiniz siz, akıl alacak şey değil.

Böyle bir devlet yönetimini, 27,5 yıl devlette çalışmış biri olarak hiç görmedim. Toplanmışlar çözüm üreteceklermiş, hiç bir sorunu çözemezler. Çözmek için bilgi ve kapasiteleri yoktur, fatura vatandaşa çıkıyor.

"TÜM PARTİLER, ÇÖZÜM KONUSUNDA OTURUP KONUŞMALARI GEREKİYOR, BİR ARAYA GELMELİYİZ"

Bu gidişten rahatsız olan bütün partilerin, çözüm konusunda oturup konuşmaları gerekiyor, bir araya gelmeliyiz. Türkiye'yi bu karanlık kuyudan çıkarmalıyız.

"SEÇİLİRSEN GURURLANIRSIN, NİYE KAÇIYORSUN"

Seçimden neden kaçıyorsun. Gidersin seçime, seçilirsen 'Ey Kılıçdaroğlu yine seçildim' der gururlanırsın, niye kaçıyorsun!

"BAHÇELİ, ERKEN SEÇİMİN ÖNÜNÜ AÇ"

Buradan Sayın Bahçeli'ye seslenmek istiyorum, erken seçimin önünü aç."