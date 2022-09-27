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    Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti

    Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masa toplantısı öncesinde başladığı liderler turunda Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 20:18
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 20:26
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    Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti

    6'lı masada ikinci tur toplantıları başlıyor...

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmaları kapsamında kurulan altılı masanın ikinci tur ilk toplantısına 2 Ekim Pazar günü ev sahipliği yapacak.

    Her toplantı öncesi ev sahipliği yapan liderler gündem belirleme adına ziyaretler gerçekleştiriyor.

    Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun liderler turu da dün başladı.

    Dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu bugün öğlen saatlerinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya geldi.

    Kılıçdaroğlu akşam saatlerine ise gün boyunca FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e 'hocaefendi' deyip demediği konusunda yaşadığı bir tartışma ile gündemde olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

    "Verimli bir sohbet gerçekleştirdik"

    Partilerden görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmazken Davutoğlu Twitter hesabından, "6'lı masa toplantısı öncesinde Genel Merkezimizde bizleri ziyaret eden CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Kılıçdaroğlu ile güncel konular hakkında verimli bir sohbet gerçekleştirdik." ifadelerini paylaştı.

    'Hocaefendi' lafını inkar eden Ahmet Davutoğlu'na sesi dinletildi Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu nu kabul etti #1

    Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu nu kabul etti #2

    Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu nu kabul etti #3


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