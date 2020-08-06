AK Parti'den ayrılarak yeni parti kuran ve yer yer Milli Görüş çizgisine atıfta bulunan Ahmet Davutoğlu, kendisini hiçbir zaman sağcı olarak görmediğini söyledi.

AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube yayınına konuk oldu.

"KENDİMİ SAĞCI OLARAK GÖRMEDİM"

Sol-sağ denkleminde İstanbul Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi yılları dahil sol bir ortamda büyüdüğünü, kültürel değerlerini de sol değerlerle birleştirdiğini belirten Davutoğlu, şunları söyledi:

"Kendimi hiçbir zaman sağcı olarak görmedim. Marksist literatürü de ilk kez ortaokulda okudum, 68 neslinin hemen sonrası. Emperyalizme karşı mücadelenin tüm dünyada kıpraştığı bir dönemde geçti gençliğim. Bunun arayışındaydım."

Ahmet Davutoğlu: Kendimi sağcı olarak görmedim