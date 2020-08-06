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Ahmet Davutoğlu: Kendimi sağcı olarak görmedim
AK Parti'den ayrılarak yeni parti kuran ve yer yer Milli Görüş çizgisine atıfta bulunan Ahmet Davutoğlu, kendisini hiçbir zaman sağcı olarak görmediğini söyledi.
- Haber Merkezi
- 06.08.2020 - 23:10
AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube yayınına konuk oldu.
"KENDİMİ SAĞCI OLARAK GÖRMEDİM"
Sol-sağ denkleminde İstanbul Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi yılları dahil sol bir ortamda büyüdüğünü, kültürel değerlerini de sol değerlerle birleştirdiğini belirten Davutoğlu, şunları söyledi:
"Kendimi hiçbir zaman sağcı olarak görmedim. Marksist literatürü de ilk kez ortaokulda okudum, 68 neslinin hemen sonrası. Emperyalizme karşı mücadelenin tüm dünyada kıpraştığı bir dönemde geçti gençliğim. Bunun arayışındaydım."