Ahmet Davutoğlu: Kim olursa olsun kazanır tutumu yanlış

Ahmet Davutoğlu: Kim olursa olsun kazanır tutumu yanlış

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendilerini zor bir seçimin beklediğini ve muhalefet adayı kim olursa olsun kazanır' tutumunun doğru olmadığını söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Halk TV'de Suat Toktaş'ın sunduğu Liderler Özel programına katıldı.

Gündeme ilişkin konuların değerlendirildiği programda Toktaş, Davutoğlu'na 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini sordu.

Liderlerle aday konusunu konuşmadıklarını ve konuşmayacakları söyleyen Davutoğlu, muhalefete de bir uyarıda bulundu.

"Türkiye'de hiçbir seçim kolay değildir"

Gelecek seçimin muhalefet tarafından çantada keklik olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Davutoğlu, zor bir seçim süreci yaşanacağını belirtti.

"Aday kim olursa olsun kazanır tutumu yanlış"

Davutoğlu, "Şu kanaat son derece yanlış olur; 'Çok kolay bir kazanılacak bir zafer var ve kim olursa olsun seçimi kazanır.' Hayır! Türkiye'de hiçbir seçim kolay değildir. Çantada keklik değil. Zor bir seçim kampanyası olacak." dedi.

Ahmet Davutoğlu: Kim olursa olsun kazanır tutumu yanlış VİDEO