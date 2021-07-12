Ahmet Davutoğlu partisinin Hatay'daki kongresine katıldı

Hatay'da partisinin 1'inci olağan kongresine katılan Ahmet Davutoğlu, Çınar rüyası gerçekleşecek ve bu devleti sömüren her türlü asalağa son vereceğiz, bu çınar rüyası odur" dedi.

Partisinin 1’inci olağan kongresine katılmak üzere Hatay’a gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kentte esnafla buluştu.

Daha sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi HATMEK Salonu'na geçen Davutoğlu, mehter takımıyla karşılandı. Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"DEVLETİ SÖMÜREN HER TÜRLÜ ASALAĞA SON VERECEĞİZ"

“İhaleye yasasını kökten değiştireceğiz, imar yasasını değiştireceğiz. Çınar rüyası gerçekleşecek ve bu devleti sömüren her türlü asalağa son vereceğiz, bu çınar rüyası odur. Kimsenin devleti kendi tekelinde görmediği, insanları kucaklayan bir Türkiye'nin olduğu, çiftçilerimizin ürünlerinin bütünüyle teminat altına alındığı onların kredili borçları karşısında eğik bıraktırmadığı bir çınar rüyasıdır"

Tek liste ile gerçekleşen kongrede, Gelecek Partisi Hatay İl Başkanlığı'na Mustafa Kemal Ovale seçildi.





















