Ahmet Davutoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınadı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizde Türkiye'nin uygulaması gereken 10 maddeyi sıraladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesine tepki gösterdi.

"KINIYORUZ"

"Rusya’nın Uluslararası Hukuka, BM kararlarına ve bütün ilgili belgelere aykırı olan bu işgalini kınıyoruz ve kesinlikle kabul etmiyoruz" diyen Davutoğlu, Türkiye'nin bu kriz karşısında izleyeceği yolu 10 maddeyle anlattı.

Sosyal medya hesabından yapan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya’nın Ukrayna’ya fiili askeri müdahalede bulunması, 2. Dünya savaşından bu yana Avrupa’da güvenlik ve istikrar ortamı açısından en riskli dönemin başlaması anlamına gelmektedir.

Bu soğuk savaş döneminde dahi süren Helsinki sürecinin ve AGİT sürecinin de etkisini fiilen kaybetmesi sonucunu doğurabilir. Türkiye, Ukrayna’nın ve Rusya’nın doğrudan komşusu olarak bu durumdan en fazla etkilenecek ülkelerin başında gelmektedir.

Böyle bir kritik aşamada şu adımların acilen atılması zaruridir:

1-ANKARA’DA BİR KRİZ MASASI KURULMALI

Ankara’da hem askeri hem de diplomatik olarak bir kriz masası kurulmalıdır. Krizin böylesine tırmandığı bir dönemde Cumhurbaşkanı’nın Afrika seyahati yapmış olması, seyahati yarıda kesmiş olsa bile, kriz konusunda öngörülemez tutumun bir yansımasıdır. Şu andan itibaren Ankara’da Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay ve İstihbarat birimlerinin bir araya gelmesinden oluşacak kriz masasıyla gelişmeler anlık olarak takip edilmeli ve atılması gereken adımlar derhal atmalıdır.

2-TÜRKİYE İLKESEL TUTUMUNU ORTAYA KOYMALI

Türkiye bu kriz konusunda ilkesel tutumunu ortaya koymalıdır. Montrö ve Minsk anlaşmaları başta olmak üzere uluslararası taahhütlere ve ulusal sınırların değişmezliği ilkesine herkes saygı göstermeli ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü korunmalıdır.

3-TÜRKİYE ATEŞKES İÇİN TEMASLARDA BULUNMALI

Türkiye acilen ateşkes sağlanması için hem taraflar nezdinde hem de NATO ve BM Güvenlik Konseyi nezdinde temaslarda bulunmalıdır.

4-TÜRKİYE MONTRÖ ANLAŞMASININ GETİRDİĞİ ŞARTLARA BÜTÜN DETAYLARIYLA UYACAĞINI İLAN ETMELİ

Türkiye Montrö Anlaşmasının getirdiği şartlara bütün detaylarıyla uyacağını ilan ederek hem Kiev’de hem Moskova’da bu anlaşmayla ilgili hususları dile getirmeli ve bir çatışmada doğrudan boğazları ilgilendirecek şekilde taraf olmasının önüne geçmelidir.

5-TÜRKİYE İKİLİ İSTİŞARELERİ DERHAL BAŞLATMALI

Türkiye Karadeniz bölgesindeki bütün ülkelerle olabilecek gelişmeler konusunda ikili istişareleri derhal başlatmalıdır. Maalesef son dönemde Ukrayna- Rusya krizi çerçevesinde NATO’da liderler düzeyinde sürdürülen istişarenin dışında kalmış olan Türkiye NATO’nun içindeki ihtimaliyet planlarını takip etme şansını önemli ölçüde kaybetmiştir. Türkiye, NATO içindeki bütün istişarelerde yer alarak Ukrayna-Rusya krizinin Ukrayna-Rusya krizi olmaktan çıkıp, NATO-Rusya krizi olmasını engelleyici bir tutum takınmalıdır.

6-TÜRKİYE, ALTERNATİF PLANLAMALAR İÇİNE GİRMELİ

Türkiye, krizin seviyesi yükselerek NATO-Rusya krizi haline gelmesi ihtimalini de göz önünde bulundurarak alternatif planlamalar içine girmeli ve krizin bu aşamaya geçmesini engelleyecek şekilde adımlar atmalıdır.

7-TATAR SOYDAŞLARIMIZIN BİR KEZ DAHA ACI YAŞAMASININ ÖNÜNE GEÇECEK ADIMLAR ATILMALI

Bu gelişmelerden olumsuz etkilenebilecek Tatar soydaşlarımız konusunda taraflar nezdinde temaslarda bulunarak Kırım’daki çok büyük acılar çekmiş Tatar soydaşlarımızın bir kez daha acı yaşamasının önüne geçecek adımlar atılmalıdır.

8-CUMHURBAŞKANI VE HÜKÜMET YETKİLİLERİ, SİYASİ PARTİLERİ TOPLUMU, BÜTÜN KURUMLARI BİLGİLENDİRMELİ

Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileri, başta siyasi partiler olmak üzere toplumu, ilgili bütün kurumları şeffaf bir şekilde bilgilendirmeli, her türlü senaryoya hepimizin hazırlıklı olmasını sağlamalıdır.

9- GEREKİRSE TBMM TOPLANMALI

Gerekirse TBMM toplanarak gelişmeleri değerlendirmelidir. Türkiye, enerjiden tarıma bu gelişmelerden olumsuz etkilenebilecek bütün alanlara ilişkin hazırlıklarını yapmalıdır.

10-UKRAYNA’DA BULUNAN VATANDAŞLARIMIZIN TAHLİYESİ İÇİN GEREKEN ADIMLAR İVEDİLİKLE ATILMALI

Başta Kharkiv olmak üzere Ukrayna’da bulunan vatandaşlarımızın tahliyesi için gereken adımlar ivedilikle atılmalıdır."