Ahmet Davutoğlu Sivas'ta beklediği ilgiyi göremedi. Gelecek Partisi'nin Sivas'ta düzenlediği programda meydan bomboş kaldı.

AK Parti'den ayrıldıktan sonra Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, yaptığı konuşmalarda ilk seçimde iktidar olacaklarını söylüyor. Ancak meydanlar, Davutoğlu'nun beklediği karşılığı bir türlü vermedi.

Ahmet Davutoğlu son hezimetini Sivas'ta yaşadı.

Sivas İl Başkanlığı'nın açılışına katılan Ahmet Davutoğlu, boş meydana konuşma yapmak zorunda kaldı.

KATILIM ARTSIN DİYE BEDAVA YEMEK DAĞITTI, YİNE OLMADI

Açılışa katılımın artması için tavuk döner ve ayran dağıtılmasına rağmen Sivaslılar Ahmet Davutoğlu'nu dinlemeye gitmedi.

Ahmet Davutoğlu, Sivas'ta boş meydana konuştu VİDEO

"AÇILIŞTAN SONRA İKRAM DEVAM EDECEK"

Tavuk döner alanların meydandan ayrılması üzerine Gelecek Partisi yetkilileri, "İkramımız devam edecektir. Açılıştan sonra ikramımız devam edecektir. Sahne önüne davet ediyoruz sizleri" şeklinde anons yaptırdı.

Ahmet Davutoğlu'nun sık sık boş meydanlarda konuşma yapıyor olması, ona 'boş meydanların lideri' denmesine yol açtı.

Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi; CHP, İyi Parti ve HDP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday çıkarmaya hazırlanıyor.

Davutoğlu, yıllarca birlikte siyaset yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına geçmesi nedeniyle seçmenin tepkisiyle karşı karşıya.