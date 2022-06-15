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    Ahmet Davutoğlu, Tahir Elçi davasında tanık olarak dinlenecek

    Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayeti davasında Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesine karar verilip, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
    • 15.06.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 18:06
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    Ahmet Davutoğlu, Tahir Elçi davasında tanık olarak dinlenecek

    Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı.

    Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te, Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare'nin PKK'lı teröristlerle çatışmalarda tahrip olmasına tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptığı sırada, teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada başına isabet eden mermiyle yaşamını yitirdi.

    Davaya devam edildi

    Tahir Elçi'nin ölümüne ilişkin firari PKK'lı terörist Uğur Yakışır'ın 'olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle, olayın meydana geldiği gün görevli olan tutuksuz sanık polisler S.T., F.T. ve M.S.'nin ise 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle yargılandığı davanın 5'inci duruşması, Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

    Duruşmaya CHP'li vekiller de katıldı

    Duruşmaya Tahir Elçi'nin kardeşleri Mehmet Elçi, Ömer Elçi, Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Diyarbakır Barosu Nahit Eren de katıldı.

    Ahmet Davutoğlu tanık olarak dinlenecek

    Mahkeme, avukatların dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenilmesi yönünde yeniden dile getirdikleri talebin kabulüne karar vererek duruşmayı 23 Kasım'a erteledi.

    Ahmet Davutoğlu, Tahir Elçi davasında tanık olarak dinlenecek #1


    Ahmet Davutoğlu, Tahir Elçi davasında tanık olarak dinlenecek #2

    Ahmet Davutoğlu, Tahir Elçi davasında tanık olarak dinlenecek #3

    Ahmet Davutoğlu, Tahir Elçi davasında tanık olarak dinlenecek #4

    Ahmet Davutoğlu, Tahir Elçi davasında tanık olarak dinlenecek #5


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