Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ile görüştü

Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ile görüştü

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Millet İttifakı'nın kurduğu altılı masadan ayrı olarak seçime kendi logolarıyla gireceklerini açıklayan Gelecek Partisi, siyasi temaslarını sürdürüyor.

Yeni ittifaklar kurulabileceğine yönelik söylemlerin beraberinde Gelecek Partisi'nin Lideri Ahmet Davutoğlu, diğer siyasi partilerin liderleriyle de görüşmeler yapıyor.

Davutoğlu, son ziyaretini Saadet Partisi'ne yaptı.

Makamında ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamaya göre; Davutoğlu, Karamollaoğlu'nu makamında ziyaret etti.