Petrol
79.26
-2.40%
Euro
19.7654
-0.29%
Dolar
18.652
0.05%
Altın
1.074
0.90%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
317.264
-1.89%
BTXN Coin
7.30
7.66%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Ahmet Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sürpriz

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün 74'üncü yaşını kutlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için pastalı sürpriz hazırladı.
    • 17.12.2022 - 17:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ahmet Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sürpriz

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 74'üncü yaşını kutladı.

    Sosyal medyada birçok partilinin kutlama mesajı yayınladığı Kılıçdaroğlu için bir de sürpriz hazırlandı.

    İmamoğlu ve Davutoğlu'ndan sürpriz

    Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği "Demokrasi Şurası" toplantı öncesi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na doğum günü sürprizi yaptı.

    “Hak Hukuk Adalet' mücadelesinde nice yaşlar"

    Kılıçdaroğlu, pastanın üzerindeki mumları üfledi.

    İmamoğlu o anları Twitter hesabından "Türk Demokrasi Vakfı’nın şurasına katılan kıymetli genel başkanlara ve partilerin temsilcilerine, yaşadığımız hukuksuzlukla ilgili verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’a da “Hak Hukuk Adalet” mücadelesinde nice yaşlar diliyorum." notuyla paylaştı.

    Ahmet Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu ndan Kılıçdaroğlu na sürpriz #1

    Ahmet Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu ndan Kılıçdaroğlu na sürpriz #2


    'Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak zorundayız'
    Gündem

    'Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak zorundayız'

    Malatya'da tüfeğine doldur boşalt yapan şahıs ağabeyini vurdu
    3. Sayfa

    Malatya'da tüfeğine doldur boşalt yapan şahıs ağabeyini vurdu

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!
    Advertorial

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!

    Görüş Bildir