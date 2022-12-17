Ahmet Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sürpriz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün 74'üncü yaşını kutlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için pastalı sürpriz hazırladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 74'üncü yaşını kutladı.

Sosyal medyada birçok partilinin kutlama mesajı yayınladığı Kılıçdaroğlu için bir de sürpriz hazırlandı.

İmamoğlu ve Davutoğlu'ndan sürpriz

Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği "Demokrasi Şurası" toplantı öncesi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na doğum günü sürprizi yaptı.

“Hak Hukuk Adalet' mücadelesinde nice yaşlar"

Kılıçdaroğlu, pastanın üzerindeki mumları üfledi.

İmamoğlu o anları Twitter hesabından "Türk Demokrasi Vakfı’nın şurasına katılan kıymetli genel başkanlara ve partilerin temsilcilerine, yaşadığımız hukuksuzlukla ilgili verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’a da “Hak Hukuk Adalet” mücadelesinde nice yaşlar diliyorum." notuyla paylaştı.