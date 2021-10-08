Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, diğer muhalefet partileriyle ittifak değil, iş birliği içinde olduklarını söyledi.

Habertürk televizyonunda Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya ve Serap Belet'in sunduğu Olaylar ve Görüşler programında, Habertürk yazarları Nihal Bengisu Karaca ve Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, diğer partilerle olan ilişkilerinde 3 yönteme göre hareket ettiklerini belirtti.

"DİYALOG, İŞ BİRLİĞİ VE İTTİFAK AYRI ŞEYLER"

Siyasi partilerle ilkişlerde 3 yaklaşım ele aldıklarını belirten Davutoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Üç tür ilişki tasavvur ediyoruz. Sistematik bir şekilde. Diyalog, iş birliği, ittifak. Bu üçü ayrı şeyler. Diyalog konusunda kapımız kimseye kapalı değil. Bütün partilerden, sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Bahçeli'den de randevu istedim. Bize en ağır hakaretlerde de bulunsalar, memleket meselesi varsa ben Hz. Mevlana'nın torunuyum, kimseye git demem. Kimseye önyargılı bakmaksızın görüşürüz."

Ahmet Davutoğlu'ndan ittifak açıklaması - Video



"PARLAMENTER SİSTEM İÇİN İTTİFAK DEĞİL, İŞ BİRLİĞİ VAR"

"İş birliği ise ilkeseldir. Parlamenter Sistem ilkesel olarak bu 6 partinin anlaştığı konudur. 6 parti bu konuda mutabakat halinde. Türkiye tek başına kişiselleştirilmiş bir Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'yle değil kurumsallaşmış bir Parlamenter Sistem ile yönetilmeli konusunda anlaşıyoruz. Başka partilerle de çalışma yapıp açıklama yapmayı planlıyoruz. İttifak ise farklı bir şey. Bir seçimle ilgili kader birliği yapmaktır. Parlamenter Sistem ile ilgili iş birliği bir ittifak asla değil."