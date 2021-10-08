Ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye giden Davutoğlu'nun yanına yaklaşan bir vatandaş "Biz seni sevmiştik ama ne zamana kadar, yol arkadaşına ihanet edene kadar" diyerek tepki gösterdi.

AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'na gezdiği Anadolu şehirlerinde vatandaşın 'ihanet' ve HDP ittifakı konusunda tepkileri devam ediyor.

Davutoğlu'na bu kez Kayserililer tepki gösterdi.

Kayseri'de esnaf ziyaretinde bulunan Davutoğlu, tarihi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Davutoğlu, bir iş yerinde de pastırma doğradı.

Ahmet Davutoğlu'na Kayseri'de 'ihanet' tepkisi VİDEO

"YOL ARKADAŞLARINA İHANET ETTİN"

Ziyaretler sırasında Davutoğlu'nun yanına gelen emekli öğretmen Burhan Karamustafa, Davutoğlu'na AK Parti'ye ihanet ettiğini söyledi.

Karamustafa, "Biz seni sevmiştik ama ne zamana kadar, yol arkadaşına ihanet edene kadar" diyerek Davutoğlu'na tepki gösterdi.

YAŞLI ADAMA MÜDAHALE ETMEK İSTEDİLER

Davutoğlu ise kendisinin ihanet eden taraf olmadığını belirttirken beraberindekiler yaşlı adama müdahale ederek uzaklaştırmaya çalıştı. O sırada bir kişi yaşlı adamı parmağını sıkarak susturmaya çalıştı.

Bunun üzerine yaşlı adam "Ben vatandaşım. Parmağımı niye sıkıyorsun utanmaz herif. Parmağımı kırıyor" diyerek müdahaleye tepki gösterdi.

"ONLARIN PEŞİNE DÜŞERSENİZ ADAM DEĞİLSİNİZ"

Davutoğlu'nun yanına gelen başka bir Kayserili de, "Biz seni seviyoruz. Ancak İYİ Parti, CHP ve HDP ile birlik olursanız hiç gözümüzde yoksunuz. Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz. Kılıçdaroğlu'nun peşine düşerseniz adam değilsiniz" dedi.

Davutoğlu ise bu kişiye, "Merak etme, biz milletle beraberiz, Kayseri'yle beraberiz." yanıtını verdi.