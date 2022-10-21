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Ahmet Davutoğlu'na vatandaştan "PKK ile berabersiniz" tepkisi

Ahmet Davutoğlu'na vatandaştan "PKK ile berabersiniz" tepkisi

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Bursa İnegöl'de teşkilat merkezinin açılışında yaptığı konuşmasında "Biz milletle beraberiz" deyince, bir vatandaş "Siz PKK ile berabersiniz" diye bağırdı.