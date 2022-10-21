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    Ahmet Davutoğlu'na vatandaştan "PKK ile berabersiniz" tepkisi

    Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Bursa İnegöl'de teşkilat merkezinin açılışında yaptığı konuşmasında "Biz milletle beraberiz" deyince, bir vatandaş "Siz PKK ile berabersiniz" diye bağırdı.
    • 21.10.2022 - 20:33
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 20:43
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    Ahmet Davutoğlu'na vatandaştan 'PKK ile berabersiniz' tepkisi

    AK Parti'den ayrılarak kendi partisini kuran Ahmet Davutoğlu, 2023 seçimleri için muhalefet partileriyle aynı masaya oturdu.

    Millet İttifakı'nın üyesi olan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, çeşitli illerde yaptığı ziyaretlerinde zaman zaman 6'lı masada oturduğu için tepkilerin hedefi oluyor...

    Davutoğlu'na bir tepki de Bursa'dan geldi.

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin İnegöl İlçe Teşkilatının açılışını gerçekleştirdi.

    "Siz PKK ile birliktesiniz" tepkisi

    Açılış sırasında bir konuşma yapan Davutoğlu, bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

    "Biz milletle beraberiz" diyen Davutoğlu'na vatandaşlar arasında yer alan Ramazan U. isimli kişi "PKK ile berabersiniz" diye bağırdı.

    İHA'da yer alan habere göre, o sırada partililer ve polis ekipleri, tepki gösteren şahsı alandan uzaklaştırdı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

    Ahmet Davutoğlu'na vatandaştan "PKK ile berabersiniz" tepkisi VİDEO

    Ahmet Davutoğlu na vatandaştan 'PKK ile berabersiniz' tepkisi #1

    Ahmet Davutoğlu na vatandaştan 'PKK ile berabersiniz' tepkisi #2

    Ahmet Davutoğlu na vatandaştan 'PKK ile berabersiniz' tepkisi #3

    Ahmet Davutoğlu na vatandaştan 'PKK ile berabersiniz' tepkisi #4


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