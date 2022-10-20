Ahmet Davutoğlu'ndan Beşar Esad ile görüşmek için BMGK şartı

Ahmet Davutoğlu'ndan Beşar Esad ile görüşmek için BMGK şartı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Beşar Esad ile BMGK kararını uygulaması durumunda görüşebileceğini söyledi.

Türkiye'de siyasetin en önemli gündemlerinde biri göçmenler.

Seçim yaklaştıkça özellikle muhalefet partilerinin en büyük vaatlerinden biri Suriyeli göçmenleri geri göndermek.

Bunun için de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşülmesi gerektiğini söyleyen muhalefet liderleri iktidara yükleniyor.

Bu konuda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, muhalefet ortaklarından farklı bir yerde konumlanıyor.

Suriye'de iç savaş başladığı yıllarda dışişleri bakanlığı yapan Davutoğlu, bölgedeki çatışmaların sorumlusu olmakla suçlanıyor.

"Esad ile görüşür müsünüz?"

Davutoğlu Flash TV'de katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Davutoğluna yine "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşür müsünüz?" sorusu yöneltildi.

Ahmet Davutoğlu'ndan Beşar Esad ile görüşmek için BMGK şartı ViDEO

"BMGK kararını uygularsa görüşürüm"

Gelecek Partisi Genel Başkanı soruya şart öne sürerek cevap verdi.

Davutoğlu şöyle konuştu:

"Tek şartla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) altında Rusya'nın ve Çin'in de imzası olan 18 Aralık 2015 tarihli kararı uygulaması şartıyla görüşürüm.

O karar diyor ki; -ki bağlayıcı bir karadır-, Suriye'de rejimin de muhalefetin de içinde bulunduğu toplumun bütün kesimlerinin içinde bulunduğu bir geçiş hükümeti kurulmalı, ve denetiminde mülteciler geri dönmeli.

Geçiş hükümeti kurulmalı ve mültecilerin geri dönüşü sağlanmalı kararını uygulayacağım desin, görüşürüm"