HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili olan fezlekeler hakkında "Bu bir siyaset mühendisliği. Biz buna karşı çıkarız" dedi.

Terör örgütü PKK ile arasında bir türlü mesafe koymayan HDP hakkında birçok soruşturma bulunuyor. Son olarak HDP'li vekillerle ilgili hazırlanan fezlekeler Meclis'e gönderildi. HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için oylama yapılacak.

DAVUTOĞLU'NA FEZLEKE SORULDU

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret eden Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'na, yaptığı basın açıklamasında fezlekeler soruldu. Davutoğlu, şu yanıtı verdi:

"FEZLEKELER İLKESEL ÇERÇEVEDEN BAKILARAK GELMİŞ BİR FEZLEKE DEĞİL"

"O gün bütün muhalefet partileri HDP de dahil CHP de dahil, dokunulmazlıkların kaldırılması görüşünü ifade ediyorlardı. Bazı çevreler ise sadece bir partiye dönük olarak dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunuyorlardı. Muhalefetin de görüşlerini göz önünde alarak, onların da mutabık kaldıkları çerçeve olarak tek bir partiye ve tek bir partinin vekillerine karşı dokunulmazlıkların kaldırılmasını doğru görmediğimi ifade ettim. Bütün dokunulmazlıklar, kürsü dokunulmazlığı hariç, kaldırmaya varız dedim, kaldırdık. O günkü muhalefet partileri de bunu talep ediyorlardı. Şu anda da aynı kanaatteyim. Kürsü dokunulmazlığı hariç milletvekillerinin diğer vatandaşlardan bir farklı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Fezlekeler ise, ilkesel bir çerçeveden bakılarak gelmiş fezlekeler değil.

Ahmet Davutoğlu'ndan fezleke yorumu ViDEO



"BU BİR SİYASET MÜHENDİSLİĞİ"

Hukuki boyutundan daha çok siyaseti dizayn etme çabası... Bu bir siyaset mühendisliği. Biz parti olarak kendimizle ilgili de her türlü Meclis soruşturmasına açığız. Burada hukuki süreçlerden daha çok temiz siyaset anlayışından, teröre karşı mücadeleden daha çok siyaseti dizayn etme çabası var.

"BİZ BUNA KARŞI ÇIKARIZ"

Fezlekelerin temel amacı siyaseti dizayn etme çabası olduğu için tutumumuz açıktır. Kimse siyaseti bu yolla dizayn etme çabasına giremez, biz buna karşı çıkarız."