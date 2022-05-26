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Ahmet Davutoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Merkezi'ne giderek Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
- 26.05.2022 - 18:47
- Güncelleme : 26.05.2022 - 19:02
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün CHP'yi ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asansör kapısında karşıladığı Davutoğlu'na odasına kadar eşlik etti.
6'lı masa toplantısı öncesi değerlendirme
Görüşmede Pazar günü Gelecek Partisi'nde gerçekleşmesi planlanan 6 muhalefet liderinin buluşması öncesinde değerlendirme yapıldığı öğrenildi.
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
Ahmet Davutoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret VİDEO