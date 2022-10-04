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    Ahmet Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun başörtü çıkışına destek

    Ahmet Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun başörtü çıkışına destek

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına destek veren Ahmet Davutoğlu, Türkiye'de karşı görüşlere sahip kesimlerin birbirlerinin haklarını savunması ile barış iklimine girileceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 10:47
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gece saatlerinde yaptığı başörtüsünü yasal güvence altına alma çıkışı, gündemdeki yerini koruyor.

    Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı videoda, "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız." ifadelerini kullanmıştı

    Halk TV'de İsmail Küçükkaya, Yeni Bir Sabah programında konuyu, konuk olarak ağırladığı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na sordu.

    Ahmet Davutoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek

    Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'na yaptığı tweet paylaşımından sonra programda da sözlü olarak desteğini ifade etti.

    Farklı inanç ve görüşlerdeki insanların haklarını farklı grupların savunması halinde sorunların ortadan kalkacağını belirten Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının önemli olduğunu savundu.

    Ahmet Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun başörtü çıkışına destek VİDEO

    "Sekülerlerin haklarını dindarlar savunursa barış iklimine gireriz"

    Davutoğlu, "Kürtlerin haklarını Türkler savunursa, Türklerin kaygılarını Kürtler gidermeye çalışırsa, Alevilerin haklarını Sünniler savunursa, Sünnilerin İslam inancı içindeki öne çıkan kaygılarını Aleviler gözetirse ve temel dini hak ve özgürlükleri sekülerler/laikler savunur, özgürlükçü laiklik anlayışını dindarlar savunursa Türkiye bir barış hattına girer. Aksi takdirde herkes kendi mahallesine çekilirse bunu aşamayız. Dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması bu bakımdan önemli ve tarihi bir çağrı." diye konuştu.

    Ahmet Davutoğlu ndan Kılıçdaroğlu nun başörtü çıkışına destek #1


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