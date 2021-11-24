Ahmet Davutoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun, muhalefet partilerine ziyareti sürüyor.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret eden Davutoğlu, yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrası ortak yapılan basın açıklamasında konuştu.

DAVUTOĞLU: TÜRKİYE ÇOK KRİTİK BİR EŞİKTEN GEÇİYOR

Ahmet Davutoğlu, Akşener'e görüşme talebini kabul ettiği için teşekkür ederek, "Türkiye çok kritik bir eşikten geçiyor. Kaygılarımı siyasi liderlerimizle ve kamuoyu ile paylaşmayı bir ahlaki sorumluluk olarak görüyorum. Türkiye sahipsiz değildir, Türkiye'ye sahip çakacak siyasi liderler ve kadrolar vardır. Tepkilerinizi anayasal hak içerisinde kullanırken, provokasyonlardan uzak kalınız." dedi.

AKŞENER: KAOSUN PARÇASI OLAN YÖNETEMEZ

Akşener ise Davutoğlu ile yaptıkları görüşmenin faydalı geçtiğini, bilgileri ve fikirlerini birleştirdiklerini söyledi.

Ekonomideki gelişmelere değinen Akşener, "Beceriksizliğin, cahilliğin, cehaletin sonucunda geldiğimiz nokta bu. 'İstiklal Savaşı', 'Kurtuluş Savaşı' verme işlemi seçim kazanmaya yönelik abanın altında sopa göstermekse daha açığını söyleyeyim; geçmişinde bu dönemleri yaşamış bir kişi olarak bilirim ki kaosu çıkaran, kaosun parçası olan yönetemez. O da paketlenir. Tecrübemiz bunun üzerinedir. Dolayısıyla bu manada bizi yönetenlerin ayağını denk alması lazım." diye konuştu.

"TÜRKİYE SAHİPSİZ DEĞİL"

Meral Akşener, kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini de belirterek, "Türkiye sahipsiz değil. Siyasetçi, siyasetçiyle mücadele eder. Siyaset siyasetle rekabet yapar dolayısıyla milletimize düşen oylarını kullanmaktır. Bu sandık eninde sonunda gelecek. İlk seçimde de bu arkadaşlarımız sandıkta demokrasi ile aynı İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Antalya'da, Hatay'da olduğu gibi milletimizin oylarıyla gidecekler dolayısıyla kimse endişe etmesin." dedi.