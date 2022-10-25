Ahmet Davutoğlu'nun iktidarı şeffaflık üzerinden eleştirirken yanlışlıkla kendi görev dönemi olan 2014'ü telaffuz ettiği görüntüler sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Türkiye'de son dönemde Merkez Bankası'nın rezerv miktarı gündemde geniş yer tutmuştu.

O dönemde '128 milyar' tartışmaları arasında muhalefetten şeffaflık konusunda eleştiriler yükselirken AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'nun bir basın açıkalası kaydı gündeme bomba gibi düştü.

Hükümeti eleştirirken kendi dönemini hatırlattı

Davutoğlu'nun basına verilmek üzere kayıt alındığı sırada iktidarı eleştirirken kendisinin görevde olduğu 2014 yılını telaffuz ettiği kısımlar medyaya yansıdı.

Davutoğlu kayıtta, 2016 yılından itibaren Merkez Bankası'nda şeffaflığın ortadan kalktığını söylemek isterken yanlışlıkla 2014 dedi.

Davutoğlu o kayıtta şu ifadeleri kullandı:

"2014 yılından beri şeffaf bir şekilde yayınlanmayan verileri ve 128 milyar dolarlık rezervin akıbetini haklı olarak sorarken çıkıp tüm rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır, söylenenler iftiradır diye açıklama yapmak..."

Ahmet Davutoğlu'nun gafı yeniden gündemde VİDEO

"Efendim o dönem sisin döneminiz"

O esnada ise kendisine yardımcı olan ekipten biri "Efendim 2014'te siz görevdeydiniz 2016 demeniz lazım" diyerek Davutoğlu'nu uyardı.

Bu uyarı üzerine Davutoğlu "2014 mü dedim. Tamam, tamam" deyip duraksarken, kayıt cümle düzeltilerek devam etti.

O görüntüler yeniden gündemde

Söz konusu görüntüler o dönem yoğun tepkiye neden olurken, sosyal medyada yeniden gündeme geldi.