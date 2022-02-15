- Haberler
- Politika Haberleri
- Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi vefat etti
Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi vefat etti
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kayınpederi Hulusi Misge'nin hayatını kaybettiğini, cenaze namazının yarın yapılacağını duyurdu.
- DHA
- 15.02.2022 - 22:01
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kayınpederi Hulusi Misge'nin vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Cenaze namazının yarın İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacağını duyuran Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"MEKANI CENNET OLSUN"
"Muhterem kayınpederim Hulusi Misge Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumu vuslata uğurlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."