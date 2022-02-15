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    Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi vefat etti

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kayınpederi Hulusi Misge'nin hayatını kaybettiğini, cenaze namazının yarın yapılacağını duyurdu.
    • DHA
    • 15.02.2022 - 22:01
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    Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi vefat etti

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kayınpederi Hulusi Misge'nin vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

    Cenaze namazının yarın İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacağını duyuran Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "MEKANI CENNET OLSUN"

    "Muhterem kayınpederim Hulusi Misge Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumu vuslata uğurlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

    Ahmet Davutoğlu nun kayınpederi vefat etti #1

    Ahmet Davutoğlu nun kayınpederi vefat etti #2

     

     


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