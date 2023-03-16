Ahmet Hakan, sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan yoruma sinirlendi Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan, anket sonucuyla ilgili sosyal medyada hakkında yapılan yoruma kızarak "Benim kime oy vereceğimi nereden biliyorsun kardeşim? Manyak mısın nesin ya" dedi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yaptığı son kamuoyu araştırması anketini paylaştı.

Son ankete göre AK Parti'nin yüzde 41, Cumhur İttifakı'nın ise yüzde 53 bandında seyrettiğini belirten Mustafa Şen'in bu açıklaması sonrası, sosyal medya yorumlarını okuyan Ahmet Hakan, kendisine yönelik bir eleştiriye de tepki gösterdi.

"Kime oy vereceğimi nereden biliyorsun, manyak mısın"

Ahmet Hakan, bir takipçinin

2018’de zar zor yüzde 51 aldı. Şu an ekonomi daha kötü. Deprem oldu, sel oldu. Erdoğan’ın yüzde 53 çıkması imkansız. Şen’in yaptığı ankete ancak Ahmet Hakan inanır

ifadelerine sert tepki gösterdi: