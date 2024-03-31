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31 Mart Yerel 2024 seçimleri, Ramazan ayının atmosferinde birkaç münferit olay dışında sakin bir havada gerçekleşti.

Vatandaşlar, önümüzdeki 5 yıl kendilerini yönetecek yerel yöneticileri seçti.

Sandıkların yüzde 60'ının açıldığı resmi olmayan sonuçlara göre, CHP oyları 1 puan farkla önde.

Ahmet Hakan: "Vatandaş 'bu seçim yerel seçim' diyor"

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu seçim özel yayınında sonuçlar değerlendirildi. Gazeteci Ahmet Hakan, anlık sonuçlar için şu tespitlerde bulundu:

Adam diyor ki ben Erdoğan'ı seçtim, adam şu anda ve 5 yıl Cumhurbaşkanı olarak başımızda. Bu seçim yerel seçim, genel seçim değil. Erdoğan'la ilgili bir durum yok. Ben Erdoğan'ı ekonomi açısından bir uyarıyım diyor. Kendini serbest hissediyor.