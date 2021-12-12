CHP'li Ankara ve Eskişehir büyükşehir belediyelerinin ortak hazırladığı Yunus Emre Yılı Özel Konseri'ni Ahmet Necdet Sezer ve Kemal Kılıçdaroğlu birlikte izledi.

Türkiye genelinde Yunus Emre yılı etkinlikleri düzenleniyor.

Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Şehir Tiyatroları tarafından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ankara Ada Yerleşkesi'nde Yunus Emre Yılı Özel Konseri gerçekleştirildi.

BERABER İZLEDİLER

Şef Eray İnal'ın yönetiminde Yunus Emre'nin eserlerinin seslendirildiği konser etkinliğine 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı.

Sezer ile birlikte konseri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve çok sayıda davetli izledi.

Ahmet Necdet Sezer, CHP'nin Yunus Emre etkinliğine katıldı ViDEO

KILIÇDAROĞLU İLE YİNE BİR ARAYA GELDİ

Sezer 24 Kasım'da da hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de düzenlenen resmi törene katılmış, Kılıçdaroğlu ile yan yana durmuştu.