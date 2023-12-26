Ahmet Türk, DEM Parti'den Mardin aday adaylığını duyurdu Daha önce Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde PKK ile ilişkileri nedeniyle yerine 2 kez kayyum atanan Ahmet Türk, DEM Parti'den yeniden adaylığını açıklarken, akıllara dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Türk'ün yerine neden kayyum atandığını anlattığı görüntüler geldi.

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Türkiye yerel seçimlere doğru gidiyor.

31 Mart'ta seçmen bir kez daha sandık başına gidecek.

Bu kapsamda partilerde aday belirleme süreçleri devam ediyor. HDP olan adını değiştiren PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'de de aday belirleme süreçleri sürüyor.

Doğu bölgesindeki belediyelerin kaynaklarını PKK terör örgütüne aktaran yerel yönetimlere karşı açık bir tutum ortaya konulmuşken burada seçimden sonra yaşanacak siyasi durum şimdiden merak konusu.

Ahmet Türk 3. kez aday oldu

Mardin'de tanıdık bir isim tekrar adaylığını duyurdu.

2014'te Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve 2016'da yerine kayyum atanan, aynı durum 2019'da tekrar eden Ahmet Türk, DEM Parti'den yeniden aday adayı oldu.

PKK ile olan ilişkisi nedeniyle 2 kez yerine kayyum atanan Ahmet Türk adaylığını T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşarak duyurdu.

Türk, "Ben iki kez Mardin Büyükşehir Belediye başkanı oldum, halkın iradesiyle, halkın desteğiyle. İkisinde de halkın iradesine ipotek konuldu. Belediyelere kayyım atandı. Bu haksızlığa, anti demokratik uygulamaya karşı yeniden aday oldum. Bakalım bundan sonra da nasıl bir süreç başlayacak, tekrar o süreci hem yaşamak hem de görmek için tekrar aday oldum." dedi.

Süleyman Soylu'nun açıklaması akıllara geldi

Bu adaylık açıklaması akıllara dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ahmet Türk ile terör örgütü PKK arasındaki ilişkiyi özetleyen açıklamaları akıllara getirdi.

"Ahmet Efendi yak diyor çakmağımı"

Soylu'nun o dönem gündeme bomba gibi düşen açıklamarı şu şekildeydi: