AK Parti, Anayasa için muhalefet turuna hazırlanıyor

Başörtüsüne anayasal güvence ile çıkılan yolda AK Parti TBMM'ye sunduğu teklif için 15 Ocak'tan itibaren destek istemek için muhalefet partilerini ziyaret edecek.

Türkiye yeni yılla birlikte birçok alanda hareketlilige sahne oldu.

Özellikle siyaset sahnesi, seçime de en fazla 6 aylık bir süre kalmasıyla çok daha hareketli.

Bu kapsamda TBMM de mesaiye başlıyor.

Vekillerin önündeki en önemli süreçlerden biri başörtüsü için Anayasa değişikliği olacak.

Meclis başkanlığına 1 ay önce sunulan Anayasa değişikliği teklifi için kulisler yine hareketlenecek.

AK Parti muhalefet turuna hazırlanıyor

AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence getirecek düzenleme için yeni bir muhalefet turuna hazırlanıyor.

Alınan bilgilere göre randevular 15 Ocak'tan sonra istenecek. Ocak ayının üçüncü haftasında teklif, partilerle bir kez daha istişare edilecek.

Amaç referandum olmadan süreci tamamlamak

Teklifin referanduma gerek kalmadan en az 400 oyla kabulü için destek talebinde bulunulacak.

Muhalefet partileri, AK Parti ve MHP'nin ortak teklifini bu süreçte kendi içinde müzakere edecek.

CHP ve İyi Parti'de farklı eğilimler var

CHP'nin tavrı henüz netleşmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla hukukçu kurmayların hazırladığı rapor partinin yetkili kurullarında değerlendirilecek.

İyi Parti'nin eğilimi ise Teklife "evet" demek yönünde. Bu tavrın önümüzdeki süreçte de korunması bekleniyor.