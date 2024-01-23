AK Parti Ankara ilçe adayları Çarşamba günü belli olacak AK Parti, Ankara ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısını, Çarşamba günü saat 12.00'de ATO Congresium'da gerçekleştirecek.

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ensonhaber.com

Türkiye'de yerel seçimlere artık kısa bir süre kaldı.

Partiler aday belirleme süreçlerini hızlandırdılar.

AK Parti de yerel seçimler öncesinde 7 Ocak'ta 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını duyurdu.

İlçe adaylarının belirlenmesi için ise çalışmalar devam ediyor.

Adaylar Çarşamba günü açıklanacak

Cumartesi günü İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti'de sıra Ankara'ya geldi.

AK Parti'nin, Ankara ilçe belediye başkan adaylarınının tanıtım toplantısını, Çarşamba günü saat 12.00'de ATO Congresium'da gerçekleştireceği öğrenildi.