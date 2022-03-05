AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığına yeni atama

Yapılan yeni atamayla AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek olurken, Genel Başkan Eyyüo Kadir İnan da tebriklerini iletti.

AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın Gençlik Kolları Başkanlığı'nda kadro değişikliğine gidildi.

Daha önce Osman Tomakin'in yürüttüğü İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini, Muhammed Cem Çekerek üstlendi.

Gençlik Kolları MYK üyesi olan Muhammed Cem Çekerek'in yeni görevine atanması, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan tarafından da tebrik edildi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TENSİPLERİYLE ATANDI"

Yeni Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek'i tebrik eden Eyyüp Kadir İnan, görevini devreden Osman Tomakin'e de çalışmalarından dolayı teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığımıza Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Gençlik Kolları MYK üyemiz Muhammed Cem Çekerek atanmıştır. Gözbebeğimiz İstanbul’da 2023 ve 2024 yolunda vereceğimiz mücadele için hayırlı olsun.





ESKİ BAŞKANA TEŞEKKÜR

Görevi devreden Osman Tomakin kardeşime bugüne dek yaptığı başarılı çalışmalar için çok teşekkür ediyorum. AK Gençlik’in davası için mücadelesine tüm teşkilatımız şahittir. Kendisi önümüzdeki süreçte Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyeliği görevini yürütecektir. Hayırlı olsun.

"HEDEF 2023"

AK Gençlik, partimizin atiye uzanan bayrak yarışını en güçlü şekilde uygulamaya devam edecek, Büyük Türkiye’nin geleceğinde söz söyleyen nice isimleri yetiştirmeyi sürdürecektir. Hedef 2023!"