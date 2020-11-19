Dolar
7.7048
-0.1451%
Euro
9.1404
-0.1071%
Altın
1869.93
-0.0203%
Borsa
1294.72
0%
G. Altın
463.534
-0.1284%
Bitcoin
138563.57
1.4049%
EXEN Coin
12.31
-0.08%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C

    AK Parti Milletvekili Büyükgümüş koronavirüse yakalandı

    AKP Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • AA
    • 19.11.2020 - 05:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    AK Parti Milletvekili Büyükgümüş koronavirüse yakalandı

    Koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran AKP Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, dualarınızı bekliyorum" dedi.

    AK Parti Milletvekili Büyükgümüş koronavirüse yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir