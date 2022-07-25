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    AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

    AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, gündemdeki iç ve dış gelişmeler görüşülecek.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 18:14
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    AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

    Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK'sının gündemi yoğun.

    AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda, dış politikadaki gelişmeler ele alınacak.

    Ana başlıklar; Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, tahıl koridoru anlaşması ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki taahhütleri olacak.

    İç politikadaki konular değerlendirilecek

    İç politikada ise enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durum değerlendirilecek.

    2023 seçimleri kapsamında parti içinde yürütülen çalışmalar da toplantıda görüşülecek.

    Sözcü Ömer Çelik açıklamalarda bulunacak

    Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenleyecek.

    AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı #1

    AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı #2

    AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı #3


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