Euro
15.2716
0.84%
Dolar
13.4717
0.71%
Altın
793.5920
0.46%
Borsa
2,011.16
-0.15%
Bitcoin
494.951
0.54%
BTXN Coin
32.05
3.48%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Ömer Çelik'ten 'nefret söylemi' paylaşımı

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline yatırım yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
    • AA
    • 23.01.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 16:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ömer Çelik'ten 'nefret söylemi' paylaşımı

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon programında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın açıklamalarına destek veren siyasilere tepki gösterdi.

    Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

    "NEFRET SİYASETİNİN DEMOKRASİ DÜŞMANI DİLİNE YATIRIM YAPIYORLAR"

    "Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır. Nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefrete yatırım yapanlardır. Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline yatırım yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor."

    Ömer Çelik ten nefret söylemi paylaşımı #1

    Ömer Çelik ten nefret söylemi paylaşımı #2


    Görüş Bildir