Ömer Çelik'ten 'nefret söylemi' paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline yatırım yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon programında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın açıklamalarına destek veren siyasilere tepki gösterdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"NEFRET SİYASETİNİN DEMOKRASİ DÜŞMANI DİLİNE YATIRIM YAPIYORLAR"

"Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır. Nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefrete yatırım yapanlardır. Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline yatırım yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor."



