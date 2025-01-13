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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'DAN İBO'YA: "SEN VARSAN VARIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresi'ne katılmak için Şanlıurfa'ya gitmiş, Şanlıurfalı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Hadi Söyle" şarkısını seslendirmişti. Tatlıses, sahnede Erdoğan’a, "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığına var mısınız, yok musunuz?" diye sormuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Sen varsan varım" şeklinde cevap vermişti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ADAYLIĞI GÜNDEMDE"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Erdoğan'ın adaylığının gündemlerinde olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızla yol yürüyenler olarak bu konu da gündemimizde. Sonraki adım, formüle bakmaktır" dedi.

Çelik, siyasetle ilgili değerlendirmesinde, "Siyasette bir gün çok uzun, bir yıl ise çok kısadır. Önemli olan milletimizin iradesinin bu yönde gerçekleşmesidir. İnşallah en hayırlı şekilde bu süreçleri yürütürüz" ifadelerini kullandı.

Çelik, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Etrafımızda gelişen olaylar, Cumhurbaşkanımızın birikimi ve siyasi dirayetinin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. İnşallah bu süreci en iyi şekilde yönetiriz."

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:

"ACI KAYIPLAR YAŞADIK"

Kongre sürecine adım adım ilerliyoruz ve kongrelerimizdeki coşku, vatandaşlarımızın sürece sahip çıkmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz.



Geçtiğimiz günlerde acı bir kayıp yaşadık. Değerli büyüğümüz Ahmet İyimaya’yı kaybettik. Kendisi, özellikle zor zamanlarda Cumhurbaşkanımızın en yakın yol arkadaşıydı. Gerçekten büyük bir kayıp yaşadık. Bir diğer kaybımız ise Ferdi Tayfur oldu. O da bizim mahallelerimizden çıkmış, halkımızla birlikte yol almış değerli bir sanatçımızdı. Allah’tan rahmet diliyoruz.

"DEĞİŞMEYEN ÖNCELİĞİMİZ DEPREM BÖLGESİ"

2024’ten 2025’e geçerken, değişmeyen önceliğimiz depremden etkilenen illerimizdeki çalışmalar. Cumhurbaşkanımız, deprem bölgesine olan ilginin kesilmemesi gerektiğini her fırsatta vurguluyor. İç cepheyi güçlendirme çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmeliyiz.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZ, SİYONİSTLERE YÜZ VERMEDİ"

Terör, demokrasimize yönelik bir tehdit unsuru olup, bu konuda duruşumuzu daha da güçlendiriyoruz.



Suriye halkının özgürlük için gerçekleştirdiklerini takip ediyoruz. Geçmişteki acılar bir daha yaşanmasın diye duruş sergiliyorlar Suriye’de. Suriye'de teröre izin vermeyiz.



Yaklaşımla ilgili doğru kavramlar kullanılmalı. Sayın Bahçeli Türkiye’nin gündeminden terörden çıkarmak için ortaya koyduğu güçlü insiyatif var. Sayın cumhurbaşkanımız çeşitli çalışmalara öncelik etti.



Kürt kardeşlerimizin terör örgütleri ile yan yana anılmasını Siyonistlerden görüyoruz. Kürt kardeşlerimiz yüz vermedi. Siyonist projelerle yan yana olan terör örgütünün tutumuydu. Kürt kardeşlerimiz doğru yerde durdu.

HEDEFİMİZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Hedef terörsüz Türkiye’ye ulaşmaktır. Cumhurbaşkanımızın ve Behçeli’nin mesajları nettir. Taviz söz konusu değildir. Kırmızı çizgilerimiz bellidir. Burada müzakere yok. Bir çerçeve var. Her destek olumlu karşılanacaktır. Kardeşlik diyoruz.

"BÖLGEDEKİ KÜRTLERE HAKSIZLIĞA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

YPG/PYD meselesi. Esad rejiminin çökmesinden sonra tek kalan yapı YPG/PYD’dir. Kürtleri temsil etme yetileri yoktur.



Bölgedeki Kürt kardeşlerimize haksızlığa müsaade etmeyeceğimizi belirtiyorum. Türkiye Suriye Suriyelilerindir yaklaşımında ilerliyor. Suriye halkının zor günlerini aşması için yan yana yürümeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Suriye'de olan her şey bizi ilgilendiriyor. Bölge barışı için yakından ilgilenmemiz zaruriyettir.

"SURİYE'YE YAPILAN YAPTIRIMLAR KALDIRILMALI"

Batı'dan da Suriye'ye ziyaretler oluyor. Her giden şunu söylüyor. Burada 'İran ve Rusya' olmasın diyor. Bunu diyenler patronaj kurmaya çalışıyor. Yeterli olmayan ama iyi olan bir gelişme de Suriye'ye olan yaptırımlarda muafiyet getirilmesi. ABD 6 Ocak'ta belirli muafiyetler getirilmesine dair bir karar yayınladı. Son derece kıymetli ama yeterli görmediğimizi ifade etmek isterim. Diğer bir konu da değişmez gündemimiz Gazze. Katliam ve soykırım devam ediyor. Destek verenlerin bile durumun sürdürülebilir olmadığını gördüğü bir noktadayız. Ateşkes ve esir takasında inisiyatifimizi sürdürüyoruz. Gazze ile ilgili tutumumuz 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar devam edecektir.

TRUMP'IN ERDOĞAN AÇIKLAMASI: "EYLEMLERE BAKIYORUZ"

'İster Cumhuriyetçiler, ister Demokratçılar kazansın ikisiyle de ilgili çalışmamız var' demiştim. Erdoğan ve Trump birbirini iyi tanıyor. Gazze konusunda yönetimin bir an önce adım atması gerekir. Önemli olanlar adımlar atılmasıdır. Biz eylemlere bakıyoruz.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN KONUŞMALARI DAVINCI ŞİFRESİ GİBİ"

Özel'in konuşmasını dinledim. Da Vinci şifresi gibi şifrelerle konuşuyor. Buna gerek yok. Açıkça söylesin. Şifreli konuşmaya gerek yok. Cumhurbaşkanımız devletin başıdır. Cumhurbaşkanımızla görüşmek isteyen çok belediye başkanı oluyor. Mesaisinin el verdiği ölçüde Cumhurbaşkanımızın kapısı herkese açık. İllere gittiğinde çeşitli partilerden başkanlar görüşmek istiyor. Ortada illegal bir durum yok.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEM PARTİ HEYETİ İLE GÖRÜŞECEK Mİ

Bu ziyaretler normal. Terörsüz Türkiye hedefi için görüşmeler son derece kıymetlidir. Cumhurbaşkanımızın genel olarak ortaya çıkan durumdan memnun. Biz de yaptığımız görüşmeden sonra Cumhurbaşkanımıza bilgi verdik. Biz buna iç cephenin güçlendirilmesi diyoruz. Geçmiş dönemde ortaya çıkan sıkıntıların bu sürece etki etmemesi noktası büyük hassasiyet var. Bazı siyasiler ve siyasi partiler, bu süreci konuşmak yerine konuları başka yerlere çekiyorlar. 'Müzakere ediyorlar, taviz veriyorlar' diyorlar. Böyle bir şey siyasi tarihimizde hiç olmadı. Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade nettir; terörsüz Türkiye'dir. Gazi ve şehit ailelerimize hürmetlerimizi iletiyorum. Onların evlatlarının emanetini başımızın üstünde taşıyoruz. Partimizden Fatma Betül Hanım şehit ailelerimizle bir araya geldi. Bu siyasi partiler ziyaretiydi. Görüşlerimizi paylaştık. Onlar da nezaket içerisinde görüşlerini ifade ettiler. Cumhurbaşkanımızla görüşmeyle ilgili herhangi bir gündem yok şuan.

ŞARA TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ