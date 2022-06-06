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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadelere tepki

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hindistan iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadelerini en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.
    • 06.06.2022 - 20:26
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadelere tepki

    Hindistan'da, İslam dinine ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine son verilmişti.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik resmi Twitter hesabından konuyla ilgili tepkilerini açıkladı.

    "En güçlü şekilde kınıyoruz"

    Çelik, sosyal medya hesabından, "Hindistan iktidar partisi (BJP) mensubu bir yetkilinin Peygamberimize yönelik hakaretamiz ifadelerini en güçlü şekilde kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

    Bu hakaretin, sadece Hindistan'daki Müslümanlara değil, aynı zamanda tüm dünyadaki Müslümanlara karşı bir hakaret olduğunu vurgulayan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

    "Bu yaklaşım örnek olmalıdır"

    "Söz konusu siyasetçinin açıklamaları nedeniyle partideki görevinden ihraç edilmesini ve Hindistan makamlarının bu sözleri kınamasını memnuniyetle karşıladık. Bu yaklaşım örnek olmalıdır. Hindistan hükümetinin artan İslam düşmanlığı karşısında gerekli önlemleri almasını ve Müslümanların dini özgürlüklerini güçlendirmesini bekliyoruz." dedi.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ten Hz. Muhammed e hakaret içeren ifadelere tepki #1


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