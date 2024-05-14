AK Parti'de kamp tarihleri belli oldu AK Parti, istişare ve değerlendirme toplantıları genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle 7-8 Haziran'da, 1-2 Temmuz'da belediye başkanlarıyla kamp gerçekleştirecek.

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DHA

AK Parti, Kızılcahamam'da kampa giriyor..

31 Mart seçimlerinin sonuçları değerlendirilerek izlenecek yeni yol haritasının belirleneceği Kızılcahamam'daki kamp, 7 Haziran Cuma günü başlayacak.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti istişare ve değerlendirme toplantılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yeni yol haritası belirlenecek

Şahin, AK Parti'nin Türk siyasi kültürüne kazandırdığı önemli müesseselerden biri olan ve artık gelenekselleşen istişare ve değerlendirme toplantılarına iki yeni halkayı ekleyeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

7-8 Haziran 2024 tarihinde Kızılcahamam’da genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle, 1-2 Temmuz 2024 tarihinde Genel Merkez Konferans Salonu’nda belediye başkanlarıyla yapılacak istişare ve değerlendirme toplantılarında 31 Mart seçimlerinin sonuçları değerlendirilerek izlenecek yeni yol haritası belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, değişimin sinyalini vermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında "İştişare ve yenilenme sürecimizin sonunda AK Parti olarak yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam etmekte kararlıyız" demişti..

Erdoğan, "Hata değil, yanlışta ısrar kaybettirir." ifadelerini kullanarak AK Parti'nin her türlü kişisel hesabın üzerinde olduğunu da vurgulamıştı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)