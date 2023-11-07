AK Parti'de yerel seçim takvimi netleşti AK Parti'de 31 Mart 2024'teki yerel seçim için aday başvuruları 9-17 Kasım'da alınacak, 19 Kasım'da elektronik ortamda temayül yoklaması yapılacak.

AA & Ensonhaber

AK Parti'nin 31 Mart 2024'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim dönemi ve seçim takvimi çalışmaları fiilen start aldı.

Bu kapsamda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yerel seçimlere ilişkin MKYK'ye yetki verdi.

Toplantıda ayrıca aday usul esasları ile teşkilat yoklama usul esaslarına ilişkin kararlar da alındı.

Başvurular 9-17 Kasım'da alınacak

Takvime göre 9 Kasım Perşembe başlayacak aday başvuruları 17 Kasım'da sona erecek.

Temayül yoklaması 19 Kasım'da elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapılacak.