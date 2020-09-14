AK Partili Çalık'tan Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan’a dil uzatmak haddini aşar

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, partisinin Yeşilyurt 7. Olağan kongresinde yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “12 Eylül darbesinin üzerinden geçen 40 yıla rağmen saraylarda saltanat süren tek adam rejimi var” sözlerine yanıt verdi.

Çalık, “Utanmadan sıkılmadan 9 seçim kaybettiği halde koltuğunu terk etmeyen Kemal Bey, bak Mevlana Hazretlerine sormuşlar; 'O kadar okursun, o kadar yazarsın, ne bilirsin?' Mevlana şu cevabı vermiş; 'Haddimi bilirim.' Sen önce haddini bileceksin. Girdiği her seçimi kazanmış ve yüzde 52,6 oy ile Cumhurbaşkanı seçilmiş Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a dil uzatmak senin haddini aşar. Unutma sen seçimle değil kasetle genel başkan oldun. 9 seçim kaybettiğin halde o koltuğa çivi gibi çakıldın. 15 Temmuz gecesi darbeye karşı direnmek yerine oturup kahveni yudumladın. Demokrasiden en son bahsedecek kişi sensin sen. Milletin iradesiyle iktidarda olan bir yönetimi kabullenmemek ve milletin iradesine saltanat demek, milleti inkar etmek ve millete rağmen iktidara gelmenin yollarını aramak nasıl bir zihniyettedir bunun takdirini milletimize bırakıyorum. Kemal Bey siz dostlarınızla bizde bu aziz milletle yürümeye devam edeceğiz” dedi.

MACRON'A: "ÖNCE KENDİ İNSANLARINI DOYUR"

Milletvekili Çalık, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Bizim problemimiz Türk milletiyle değil, bizim problemimiz Erdoğan'la, Erdoğan'ı indirmemiz lazım" dediğini anımsatarak, "Haddini bileceksin! Sen önce işsizlikten kırılan vatandaşlarının karnını doyur. Sonra oturduğun yerde otur ve aklına kazı “Türkiye Erdoğan’dır, Erdoğan Türkiye” Millete rağmen siyaset yapanlara örnek göstermek için, o liderlere bakmak yeterlidir. Bugün Ortadoğu’daki, Orta Asya’daki ve Afrika’daki bazı ülke liderlerinin, kendi menfaatleri için, tarihin kara sayfalarına bakmadan, milletinin onurunu düşünmeden, nasıl İslam düşmanlarıyla işbirliği yaptıklarını görüyoruz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti siyaseti ise,siyaseti millet için ve milletle birlikte benimsemiştir. 83 Milyon vatandaşımız da şahittir ki, AK Parti; elinin değdiği her yere güzellik, emeğinin geçtiği her noktaya derinlik getirmiştir. Bunun için 19 yıldır olduğu gibi; bir kere daha “İnandığın Yolda Yürü” diyor, demokrasinin sancaktarı olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Çalık, konuşmasında Yeşilyurt ilçesindeki eski SSK hastanesi alanına millet bahçesi ile Yeşilyurt belediye hizmet binasının yapılacağını sözlerine ekledi.